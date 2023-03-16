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Сегодня, 10:10

Мясо поделили пополам. В Башкирии двое мужчин убили краснокнижного марала

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

В Зилаирском районе двое мужчин застрелили марала, занесенного в Красную книгу Республики Башкортостан. В полицию обратился инспектор ассоциации охотников и рыболовов республики. Мужчина сообщил, что в лесном массиве обнаружена кровь и останки марала. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Стражи порядка обнаружили следы протектора шин трактора, останки животного, в том числе шкуру. Специалисты определили, что возраст марала был около 3 лет. Полицейским удалось вычислить и задержать двоих подозреваемых. Ими оказались 28 и 33-летние жители деревни Ивано-Кувалат. Мужчины дали признательные показания.

«Предварительно установлено, что 28-летний сельчанин совместно с 33-летним земляком, одолжив у работодателя трактор, отправились в лес поохотиться. Лицензии у мужчин не было, но их это не остановило. Увидев марала, приятели застрелили и разделали его в лесу. Затем погрузили добычу в трактор и скрылись с места преступления. Останки животного злоумышленники засыпали снегом. Мясо поделили пополам. При обыске полицейские изъяли 60 кг мяса и охотничье ружье, нож, топор и транспортное средство», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

МВД по РБ
МВД по РБ
Фото:МВД по РБ
Автор:Дарья Субботина
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