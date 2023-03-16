«Лежал на дороге, лицо в крови»: жителей Башкирии напугало задержание мужчины на улице

Жителей Бирска не на шутку напугало задержание мужчины. Сразу несколько человек в соцсетях написали, что видели, как его скрутили: «На улице Мира вечером 15 марта возле шаурмы сотрудники ДПС задержали человека, и кто-то рядом на земле лежал. Кто знает, что произошло?», «Проезжая от „угла страдания“ в сторону магазина „Фасоль“, увидел картину: на дороге лежал мужчина, лицо в крови, людей было много, также стояли машины. Кто знает, что случилось?», «Тоже видела, кто-то лежал, так и не поняла, живые они или нет, и что случилось вообще».

Агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по РБ прокомментировали случившееся.

«15 марта сотрудниками госавтоинспекции отдела МВД России по Бирскому району на улице Мира был остановлен автомобиль марки „Лифан“. В салоне автомобиля оказался разыскиваемый управлением ФСИН России гражданин. Мужчина был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел для выяснения обстоятельств», — сообщили в ведомстве.