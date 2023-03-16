Экс-начальника уфимского отделения судебных приставов отправили в колонию за мошенничество и подлог

Демский районный суд Уфы 16 марта вынес приговор в отношении бывшего начальника уфимского отделения судебных приставов УФССП России по РБ по статьям «мошенничество с использованием служебного положения» и «служебный подлог». Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, поводом для возбуждения уголовного дела в том числе послужили материалы прокурорской проверки и службы собственной безопасности ГУФССП России по РБ.

По данным пресс-службы регионального следственного управления, в 2021–2022 годы подсудимый ввел в заблуждение семь должников по исполнительным производствам о взыскании с них задолженности, предложив якобы для упрощения исполнительской процедуры передать ему суммы задолженности. Но вместо внесения денег на депозитный счет УФССП, пристав похищал полученные суммы и распоряжался ими по своему усмотрению, а должникам выдавал поддельные квитанции о перечислении всей суммы на счет управления Федерального казначейства республики. В общей сложности он похитил более 640 тысяч рублей. Деньгами распорядился по собственному усмотрению.

Подсудимый признал свою вину и частично возместил ущерб.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием с исправительной колонии общего режима и запретил занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 3 лет. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, по данному факту прокуратура внесла в адрес главного судебного пристава республики представление, по результатам рассмотрения которого мужчина уволен по компрометирующим основаниям.