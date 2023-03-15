Житель Башкирии размозжил кочергой голову своего товарища

Караидельский межрайонный суд приговорил жителя Аскинского района к длительному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за умышленное причинение смерти другому человеку.

По данным суда, в сентябре прошлого года двое мужчин устроили посиделки со спиртным на территории частного домовладения одного из собутыльников. Как это часто бывает «под градусом», они вспомнили прошлые обиды — произошла ссора и потасовка. Один из мужчин решил расправиться с товарищем: он взял в руку металлическую кочергу, нанес последнему не менее десяти ударов по голове и лицу. Увидев, что его жертва не подает признаков жизни, вынес тело на веранду своего дома и продержал там пару дней, пока к нему не нагрянули родственники погибшего. Родные увидели изувеченный труп мужчины и вызвали полицию.

Пытаясь уйти от ответственности, убийца придумывал различные версии случившегося, не признавая вину. При назначении наказания суд учел данные о личности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, отметили в пресс-службе суда, не уточняя, на какой срок «закрыли» преступника.