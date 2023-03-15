В Кировской области пьяный мужчина открыл стрельбу из своей квартиры

В городе Вятские Поляны Кировской области нетрезвый мужчина открыл огонь из своей квартиры. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как стало известно агентству «Башинформ» из соцсетей губернатора области Александра Соколова, у злоумышленника с собой два гладкоствольных ружья. По предварительным данным, мужчина запил после 16 лет воздержания и организм неадекватно среагировал на алкоголь. Других людей в квартире нет. Прилегающую к месту ЧП территорию оцепили, на месте работают правоохранительные органы.