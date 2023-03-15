В Башкирии ночью пьяный водитель иномарки попытался уйти от преследования ДПС

В Башкирии, в городе Октябрьский, сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя. Но перед этим автоинспекторам пришлось догонять нарушителя, узнало информагентство «Башинформ» из сообщения главного инспектора ГИБДД Владимира Севастьянова в его телеграм-канале.

Владимир Севастьянов пишет, что сегодня ночью в Октябрьском экипаж инспекторов ДПС обратил внимание на «Рено Логан». Автомобиль двигался на большой скорости. Требование сотрудников полиции об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение не сбавляя скорость. Автоинспекторы начали преследование автомобиля.

Водитель иномарки пытался уйти от погони, при этом он создавал аварийно-опасные ситуации, угрожающие жизни и здоровью других участников дорожного движения. Его удалось задержать на улице Крупской.

«40-летнему мужчине было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, с чем он согласился, но в наркологическом диспансере согласие свое не подтвердил. База данных Госавтоинспекции показала, что решением суда в 2021 году действия его водительских прав были прекращены в связи с тем, что мужчина состоит на учете в наркодиспансере», — написал Владимир Севастьянов.

В отношении нарушителя был составлен протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также составлен материал за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Суд назначил мужчине 10 суток административного ареста. Автомобиль отправился на специализированную стоянку.