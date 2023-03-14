Житель Башкирии оскорбил судью и зампрокурора бранными словами

Белебеевский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в неуважении к суду. Он оскорбил судью и участников судебного разбирательства.

Как выяснил «Башинформ», в декабре 2021 года в ходе судебных заседаний при рассмотрении Бижбулякским межрайонным судом уголовного дела обвиняемый заявил ходатайство об отводе судьи. Рассмотрев его, суд принял решение отказать в его удовлетворении. На что мужчина публично, громко и демонстративно высказал в адрес судьи и заместителя прокурора Ермекеевского района бранные выражения, содержащие оскорбительные слова, отрицательно характеризующие их личность и унижающие профессиональную честь и достоинство.

«При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и состояние здоровья мужчины, в качестве отягчающего обстоятельства — рецидив преступлений. Он признан виновным, подсудимому назначено окончательное наказание в виде восьми лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.

Приговор в законную силу не вступил.