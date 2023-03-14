В Уфе внук украл у бабушки около полумиллиона рублей

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя по статье «кража в крупном размере, совершенная с банковского счета».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, мужчина попросил у своей бабушки банковскую карту под предлогом перевода ему денег в качестве зарплаты и через мобильное приложение подключил к своему номеру телефона. Получив доступ к счету, он тратил деньги на оплату онлайн-покупок, а также переводы другим лицам. Таким образом, почти за год он похитил у пенсионерки около 470 тысяч рублей.

Чтобы скрыть отсутствие денег, злоумышленник с помощью приложения открывал новые счета и переводил деньги с одного на другой.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.