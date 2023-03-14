Новости Башкортостана и Уфы
75.46
-0.48
80.61
+0.21
80.28
-0.49
-3 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Сегодня, 11:21

В Уфе внук украл у бабушки около полумиллиона рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя по статье «кража в крупном размере, совершенная с банковского счета».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, мужчина попросил у своей бабушки банковскую карту под предлогом перевода ему денег в качестве зарплаты и через мобильное приложение подключил к своему номеру телефона. Получив доступ к счету, он тратил деньги на оплату онлайн-покупок, а также переводы другим лицам. Таким образом, почти за год он похитил у пенсионерки около 470 тысяч рублей.

Чтобы скрыть отсутствие денег, злоумышленник с помощью приложения открывал новые счета и переводил деньги с одного на другой.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика