В Башкирии неопытный водитель на «ВАЗ-2115» врезался в грузовик: пострадала 18-летняя пассажирка

В Стерлитамаке неопытный водитель устроил ДТП с пострадавшим. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГИБДД по РБ, авария произошла накануне вечером на улице Бабушкина.

По предварительным данным, 19-летний местный житель за рулём «ВАЗ-2115» врезался в припаркованный грузовик «Даф». В ДТП 18-летняя пассажирка с травмами была госпитализирована. Известно, что стаж вождения водителя составлял менее одного года. Начато разбирательство.

«Только за два месяца этого года из-за нарушения ПДД водителями со стажем вождения менее двух лет совершено 16 ДТП, в которых 23 человека получили травмы. Начинающему водителю следует минимизировать перестроения на дорогах. Заняв ряд, не стоит метаться из одного ряда в другой. Лучше всего целенаправленно вести автомобиль в заданном направлении, соблюдая интервал и дистанцию. Не забывайте быть вежливым на дороге», — подчеркнул главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов.