Создали интернет-магазин запрещенных веществ: в Башкирии вынесли приговор пятерым наркосбытчикам

Верховный суд Башкирии вынес приговор по уголовному делу в отношении пятерых жителей республики, которые обвиняются в сбыте крупной партии наркотиков.

Как рассказали агентству «Башинформ» в объединенной пресс-службе судов республики, в 2017 году неустановленное лицо создало интернет-магазин, через который распространялись наркотики в республиках Башкортостан, Татарстан, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской и Челябинской областях, а также Краснодарском крае.

В качестве курьеров-закладчиков выступили жители республики от 19 лет до 31 года, впоследствии ставшие фигурантами уголовного дела. В их обязанности входило получение, фасовка и последующее размещение наркотиков в тайниках. При задержании преступной группировки у них было изъято 15 кг запрещенных веществ.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 17 лет. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.