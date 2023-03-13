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Сегодня, 17:31

Житель Башкирии прямо на улице жестоко избил мужчину битой

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В полицию поступило сообщение, что в Ишимбае на улице Богдана Хмельницкого неизвестный напал на мужчину с битой и стал избивать его. Чуть позже злоумышленник скрылся, потерпевший же остался лежать на земле. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Полицейские приступили к розыску преступника, а потерпевшего доставили в больницу. Подозреваемого оперативно удалось задержать. Им оказался неоднократно судимый 40-летний уроженец Ишимбая — рецидивист в конце февраля вышел на свободу. Он не признал свою вину. 

Полицейские установили предварительную цепочку событий. Так, 44-летний горожанин по телефону ругался со знакомым, вдруг в их разговор вмешался третий — рецидивист, который «на своем языке» пытался объяснить мужчине, как себя нужно вести. Затем злоумышленник назначил горожанину встречу, куда планировал прийти с битой. Горожанин, не подозревая, что после беседы окажется на больничной койке, вышел к незнакомцу на разговор. Тот сразу стал размахивать орудием преступления, потерпевший пытался убежать, но не смог.

Рецидивист успокоился только тогда, когда его оппонент потерял сознание, после чего подозреваемый скрылся. Неравнодушные прохожие позвонили медикам и вызвали полицейских. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. 40-летний злоумышленник заключен под стражу, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Автор:Дарья Субботина
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