Житель Башкирии изувечил сожительницу топором, кочергой и ножом

Дознаватель отдела МВД России по Белорецкому району собрал достаточную доказательную базу причастности местного жителя к совершению преступлений. Так, в последних числах января в отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставили женщину, 1977 года рождения, с телесными повреждениями. Стражи порядка при опросе выяснили, что ее избил сожитель, кроме того, он угрожал женщине убийством.

Полицейские наведались в садовый дом, где все произошло. В помещении наблюдался беспорядок, на полу — пятна бурого цвета, похожие на кровь. Хозяин дома, изрядно выпивший 43-летний белоречанин, находился здесь же. Он был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Предварительно выяснилось, что подозреваемый и заявительница вместе распивали спиртные напитки, и во время застолья поссорились. Разъяренный мужчина схватил топор и обухом ударил сожительницу по спине. Затем кочергой стукнул женщину по голове, а когда она упала, нанес ей кухонным ножом удар в предплечье. Потерпевшая сама себя перебинтовала и попросила сожителя позвонить в службу «03». Но скорую помощь дебошир вызвал лишь через несколько часов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «угроза убийством» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

«Ранее судимый белоречанин признал свою вину, но воспользовался законным правом не давать показания. По уголовному делу был проведен ряд экспертиз и следственных действий, в том числе допрошены свидетели. С места происшествия изъяты топор и кочерга. От ножа подозреваемый, вероятно, сразу избавился, найти его не удалось. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — проинформировали в отделе МВД России по Белорецкому району.