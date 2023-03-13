Новости Башкортостана и Уфы
75.94
0
80.4
0
80.74
-2.05
-1 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Сегодня, 13:44

В Уфе полицейские задержали банду наркосбытчиков

пресс-служба Уфимского ЛУ МВД России на транспорте
Фото:пресс-служба Уфимского ЛУ МВД России на транспорте

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков во время отработки оперативной информации выявили группу сбытчиков наркотиков. Действовали преступники через интернет-магазин, открытый в одном из мессенджеров.

Стражи порядка задержали 19-летнего уфимца, у него при личном досмотре было обнаружено наркотическое средство, массой более 5 граммов, и адрес местоположения тайника-закладки. Полицейские из тайника достали сверток в полимерном пакете с наркотиком. Далее были установлены личности остальных членов группы, в возрасте от 18 до 32 лет, причастных к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Полицейские задержали организатора незаконного бизнеса, оператора интернет-магазина и оптовых закладчиков, создававших тайники-закладки. У подозреваемых было обнаружено более 140 свертков с наркотиком.

Установлено, что незаконный бизнес действовал полтора года, через интернет-магазин полностью осуществлялся весь цикл оборота наркотических средств.

«Возбуждено уголовное дело по статье „незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“. Максимальное наказание, которое предусмотрено санкциями данной статьи, — лишение свободы сроком до 20 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе Уфимского ЛУ МВД России на транспорте.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика