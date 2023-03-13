В Уфе полицейские задержали банду наркосбытчиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков во время отработки оперативной информации выявили группу сбытчиков наркотиков. Действовали преступники через интернет-магазин, открытый в одном из мессенджеров.

Стражи порядка задержали 19-летнего уфимца, у него при личном досмотре было обнаружено наркотическое средство, массой более 5 граммов, и адрес местоположения тайника-закладки. Полицейские из тайника достали сверток в полимерном пакете с наркотиком. Далее были установлены личности остальных членов группы, в возрасте от 18 до 32 лет, причастных к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Полицейские задержали организатора незаконного бизнеса, оператора интернет-магазина и оптовых закладчиков, создававших тайники-закладки. У подозреваемых было обнаружено более 140 свертков с наркотиком.

Установлено, что незаконный бизнес действовал полтора года, через интернет-магазин полностью осуществлялся весь цикл оборота наркотических средств.

«Возбуждено уголовное дело по статье „незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“. Максимальное наказание, которое предусмотрено санкциями данной статьи, — лишение свободы сроком до 20 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе Уфимского ЛУ МВД России на транспорте.