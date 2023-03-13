В Уфе экс-руководитель оборонного предприятия подозревается в мошенничестве на 1,7 млн рублей

В Уфе 43-летний бывший генеральный директор оборонно-промышленного предприятия АО «Башкирское производственное объединение «Прогресс» подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в августе 2021 года подозреваемый решил похитить деньги возглавляемого предприятия - он заключил с подконтрольной ему коммерческой организацией два фиктивных договора на разработку и поставку программного обеспечения для нужд предприятия на общую сумму более 1,7 млн рублей, а затем подписал акты приема-передачи выполненных работ. В действительности разработка программного обеспечения была произведена сотрудниками заказчика, а полученные деньги подозреваемым были обналичены через сотрудников аффилированной организации и похищены. Преступную схему раскрыли оперативники управления ФСБ России по РБ.

«Следователями организован комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела поручено следственному отделу по Советскому району», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.