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Сегодня, 10:12

Спасатели Башкирии рассказали, чем закончились поиски потерявшихся в лесу мужчин

пресс-служба госкомитета РБ по ЧС
Фото:пресс-служба госкомитета РБ по ЧС

В Благовещенском районе, неподалеку от села Орловка, вчера вечером заблудились в лесу двое мужчин, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Сообщение о том, что в лесу потерялись двое мужчин, поступило в систему 112 после 21.00.

«На поисково-спасательные работы оперативно выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Экстренной службе удалось связаться с мужчинами и объяснить, как отправить точную геолокацию места их нахождения», - рассказали «Башинформу» в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

В час ночи спасатели нашли туристов в овраге: подняться оттуда самостоятельно не смогли.

«В медицинской помощи они не нуждались. Пострадавшие были эвакуированы из леса», - добавили в ведомстве и напомнили, что, отправляясь в лес, нужно сообщить близким о своем маршруте и времени возвращения домой.

Автор:Галина Бахшиева
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