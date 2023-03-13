Спасатели Башкирии рассказали, чем закончились поиски потерявшихся в лесу мужчин

В Благовещенском районе, неподалеку от села Орловка, вчера вечером заблудились в лесу двое мужчин, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Сообщение о том, что в лесу потерялись двое мужчин, поступило в систему 112 после 21.00.

«На поисково-спасательные работы оперативно выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Экстренной службе удалось связаться с мужчинами и объяснить, как отправить точную геолокацию места их нахождения», - рассказали «Башинформу» в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

В час ночи спасатели нашли туристов в овраге: подняться оттуда самостоятельно не смогли.

«В медицинской помощи они не нуждались. Пострадавшие были эвакуированы из леса», - добавили в ведомстве и напомнили, что, отправляясь в лес, нужно сообщить близким о своем маршруте и времени возвращения домой.