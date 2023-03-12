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Сегодня, 13:07

В Башкирии за минувшие сутки в девяти ДТП погибли три человека и двенадцать травмированы

телеграм-канал главного государственного инспектора БДД РБ Владимира Севастьянова
Фото:телеграм-канал главного государственного инспектора БДД РБ Владимира Севастьянова

В Башкирии за минувшие сутки на дорогах республики в девяти ДТП погибли три человека и двенадцать получили травмы. Об этом сообщил начальник госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов.

Одно из смертельных ДТП произошло сегодня утром в Учалинском районе. На 4 км автодороги Учалы - Базаргулово, близ деревни Имангулово, столкнулись «Форд Фокус» и встречный «ГАЗ Соболь». Легковым автомобилем управляла 43-летняя местная жительница, грузовиком — 64-летний житель Белорецка. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончалась. 

телеграм-канал главного государственного инспектора БДД РБ Владимира Севастьянова
телеграм-канал главного государственного инспектора БДД РБ Владимира Севастьянова
Фото:телеграм-канал главного государственного инспектора БДД РБ Владимира Севастьянова

«Каждый водитель должен осознавать к каким последствиям может привести выезд на полосу встречного движения. Как правило, расплачиваться за собственное легкомыслие приходится слишком дорогой ценой, а порой даже жизнью. И зачастую страдают при этом не только сами нарушители, но и окружающие. Хорошего воскресного дня и соблюдайте ПДД», — обратился к жителям Башкирии Владимир Севастьянов.

Добавим, ранее авария со смертельным исходом произошла на трассе М-7 в Дюртюлинском районе. Там толкнулись встречные «Opel Astra» и грузовая «Газель», сообщало информагентство «Башинформ». В ДТП 41-летний водитель иномарки погиб на месте. Его 15-летний сын скончался в больнице не приходя в сознание.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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