В Башкирии за минувшие сутки в девяти ДТП погибли три человека и двенадцать травмированы

В Башкирии за минувшие сутки на дорогах республики в девяти ДТП погибли три человека и двенадцать получили травмы. Об этом сообщил начальник госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов.

Одно из смертельных ДТП произошло сегодня утром в Учалинском районе. На 4 км автодороги Учалы - Базаргулово, близ деревни Имангулово, столкнулись «Форд Фокус» и встречный «ГАЗ Соболь». Легковым автомобилем управляла 43-летняя местная жительница, грузовиком — 64-летний житель Белорецка. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончалась.