В Башкирии ночью сгорела частная пилорама

Сегодня, 12 марта, в Башкирии случился пожар на территории частной пилорамы. Сигнал о возгорании в селе Ауструм Иглинского района поступил ночью в главное управление МЧС России по республике, сообщили информагентству «Башинформ» в ведомстве.

Оперативно прибывшие пожарные и средства МЧС России, госкомитета Башкирии по ЧС и другие экстренные службы обнаружили горение внутри двухэтажного цеха по производству вагонки. Огонь в здании размером 10 на 18 метров мог перекинуться на соседнее здание.

«С помощью техники, имеющейся на объекте, был убран большой объем опилок и других горючих материалов. Совместными усилиями пожарных подразделений пожар был локализован и ликвидирован на площади 180 кв. метров, распространения не допущено», — сообщили в ГУ МЧС по РБ.

Пожар потушили 25 человек и 8 единиц техники. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливаются, на месте работает оперативная группа главного управления, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.