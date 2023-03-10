Новости Башкортостана и Уфы
75.9
+0.45
80.14
-0.41
81.11
-0.48
4+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Сегодня, 11:19

В Башкирии сгорели спальные корпуса детского лагеря «Аксарлак»

соцсети Рустама Шарипова
Фото:соцсети Рустама Шарипова

В Башкирии сегодня ночью произошел страшный пожар — полностью сгорели спальные корпуса детского оздоровительного лагеря «Аксарлак» в Хайбуллинском районе. Об этом сообщил глава района Рустам Шарипов.

«Уважаемые хайбуллинцы, в районе произошел страшный пожар. Сегодня ночью полностью сгорели спальные корпуса оздоровительного лагеря „Аксарлак“. Причина пожара устанавливается. Пожар — это всегда беда. Огонь не щадит никого и ничего. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Берегите себя и своих близких», — написал он на своей странице в соцсетях.

По данным открытых источников известно, что в 2022 году в лагере был проведен ремонт кровли и фасада спальных корпусов.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика