В Башкирии полицейские задержали предполагаемого похитителя кобыл

Полицейские Хайбуллинского района совместно с коллегами из Оренбургской области выявили факт хищения двух лошадей с вольного выпаса возле деревни Сагитово. Предполагаемый подозреваемый — 42-летний ранее судимый за аналогичную кражу житель Оренбургской области был задержан с поличным во время перевозки животных.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, что приехал в Хайбуллинский район, заранее подготовившись к краже кобыл. Оставив свою «ГАЗель» на дороге Акъяр - Разоренный - Сагитово, злоумышленник пешком шел до места выпаса и уводил их по одной. Подозреваемый планировал продать кобыл в Оренбургской области, однако его планам помешали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Злоумышленник задержан. Украденные лошади возвращены на место пребывания, сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.