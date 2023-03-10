«Башинформ» наградил победителей народного конкурса «Больше, чем профессия»

В Уфе 10 марта состоялась церемония награждения победителей конкурса «Больше, чем профессия», приуроченного ко Дню спасателя. Информационное агентство «Башинформ» при содействии государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям впервые в республике организовало такое состязание.

«Наш конкурс направлен на повышение престижа очень нужной, благородной, трудной профессии. Конкурс вызвал большой интерес у сотрудников регионального госкомитета по ЧС, МЧС по РБ, а также управления гражданской защиты Уфы. То, что для большинства людей — героизм, для спасателей — ежедневный труд. Огромная ответственность лежит на этих людях — ответственность за человеческие жизни. И мы видим, что они достойно несут этот груз, работают самоотверженно и добросовестно, проявляя профессионализм и человечность», - подчеркнул главный редактор ИА «Башинформ» Руслан Шарафутдинов.

На конкурс поступило 53 заявки от спасателей из разных городов и районов республики. В результате народного голосования определились имена трех победителей. Так, первое место занял сотрудник зонального поисково-спасательного отряда Сибая аварийно-спасательной службы РБ Буляк Ишемгулов. На втором месте - сотрудник зонального поисково-спасательного отряда Кумертау аварийно-спасательной службы РБ Роман Закурдаев. Третье место у сотрудника зонального поисково-спасательного отряда Сибая аварийно-спасательной службы Ильшата Гайнетдинова.

«Информационное агентство «Башинформ» выступило инициатором проведения конкурса «Больше, чем профессия», посвященного Дню спасателя. Мы, конечно же, активно поддержали идею коллег. Сегодня подвели итоги совместной работы. Среди призеров у нас – жители Зауралья. Их приезд в столицу Башкортостана - своего рода подвиг, потому как погода не совсем благосклонна к нам в последние дни. Нам очень приятно сегодня принимать наших сотрудников и, конечно же, выразить им слова благодарности за их ежедневную работу», - сказал руководитель регионального госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

Лучших из лучших наградили дипломами и денежными призами в 5000, 3000 и 2000 рублей соответственно. Как признался Буляк Ишемгулов, общую призовую сумму коллегиально решили направить на благотворительность – на подарки воспитанникам приюта.

«От лица всех призеров хочется сказать «спасибо» за проведение подобного конкурса. После старта голосования нас буквально стали узнавать люди на улицах, в магазинах. Бывало, приезжаешь на вызов, а тебе говорят, что они отдавали за тебя свои голоса и желали победы. Для любого спасателя слова благодарности от людей, которым требовалась наша помощь, – самая большая признательность. А подобные конкурсы – это еще один способ узнать, что мы занимаемся хорошим делом», - признался Буляк Ишемгулов.