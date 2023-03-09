В Уфе в доме по улице Рыбакова частично обвалилась крыша

Сегодня ночью в доме по улице Рыбакова, 12, произошел частичный провал крыши. На место происшествия выехали представители обслуживающей организации и спасители управления гражданской защиты Уфы. Сообщается, что никто из людей не пострадал.

По информации пресс-службы УГЗ Уфы, площадь провала составила около 20 кв. метров. Предварительная причина — скопление снега и длительное воздействие влаги.

Ответственные службы уже приступили к работам по демонтажу и ремонту кровли.

Как сообщили «Башинформ» в пресс-службе прокуратуры по РБ, по факту обрушения части кровли многоквартирного дома в микрорайоне Черниковка проводится проверка. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц обслуживающей организации по надлежащему содержанию общедомового имущества и своевременной очистке кровли от снега и наледи.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.