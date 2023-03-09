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Вчера, 16:59

В Уфе сын угрожал отцу кухонным ножом

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Уфе в одной из квартир микрорайона Сипайлово, расположенной в доме по улице Максима Рыльского, разгорелся конфликт между отцом и сыном. Вместо уважения и понимания к своим родителям, молодой человек пригрозил кухонным ножом.

Участковый выяснил, что 20-летний уфимец вернулся домой пьяным после ночных посиделок. Замечание, сделанное отцом, вывело его на новый уровень конфликта: вместо слов в ход пошел кухонный нож. Страж порядка задержал домашнего дебошира и для дальнейших разбирательств доставил его в отдел полиции.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье „угроза убийством“, идет расследование. Полиция напоминает, если в отношении вас совершено насилие, ни в коем случает нельзя молчать. Необходимо сразу же обратиться за помощью и в кратчайший срок сообщить в полицию, близким людям, которые способны вам помочь», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Уфе.

Автор:Дарья Субботина
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