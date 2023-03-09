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Вчера, 16:03

В Чите 11 человек пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме

МЧС России
Фото:МЧС России

В Чите 9 марта произошел взрыв бытового газа без последующего горения на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, произошло обрушение балконов ближайших квартир. Пожарные спасли 12 человек, в том числе троих детей, из них пять человек (трое детей) извлечены из-под завалов. Для ликвидации последствий привлечены от МЧС России 79 человек и 10 единиц техники, в том числе два автокрана, сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

«После объявленной минуты тишины спасатели услышали голос ребенка, доносящийся из-под бетонных плит. Был проведен разбор конструкций. Спасатели спустили пострадавшего на жестких носилках по автолестнице и передали скорой помощи», — проинформировали в МЧС России.

По уточненным данным минздрава Забайкальского края, 11 человек, в том числе трое детей, пострадали при взрыве газа в жилом доме.

Для жителей дома подготовлены пункты временного размещения, сообщили в правительстве Забайкалья.

Видео:МЧС России
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