В Башкирии пожарные спасли из горящего многоквартирного дома 31 жильца

В МЧС по Башкирии днем 9 марта поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Чапаева в Туймазах. На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

«В подъезде девятиэтажного жилого дома происходило сильное задымление. В ходе разведки обнаружено горение на первом этаже в районе распределительного щитка. Пожарными были приняты меры по спасению и эвакуации людей — из дома вывели 31 человека. Горение было ликвидировано сотрудниками МЧС России с помощью огнетушителя. Никто не пострадал. Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС России», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

В МЧС по РБ отметили и правильные действия граждан, которые не стали выбегать в задымленные лестничные клетки.