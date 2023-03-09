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Вчера, 16:09

В Башкирии пожарные спасли из горящего многоквартирного дома 31 жильца

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ

В МЧС по Башкирии днем 9 марта поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Чапаева в Туймазах. На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

«В подъезде девятиэтажного жилого дома происходило сильное задымление. В ходе разведки обнаружено горение на первом этаже в районе распределительного щитка. Пожарными были приняты меры по спасению и эвакуации людей —  из дома вывели 31 человека. Горение было ликвидировано сотрудниками МЧС России с помощью огнетушителя. Никто не пострадал. Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС России», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

В МЧС по РБ отметили и правильные действия граждан, которые не стали выбегать в задымленные лестничные клетки.

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ
Автор:Дарья Субботина
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