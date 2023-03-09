Столкнулся с «КамАЗом»: в Башкирии расследуют ДТП, в котором пострадала семья из трех человек

Сотрудники госавтоинспекции Туймазинского района Башкирии выясняют обстоятельства дорожной аварии, в которой пострадали три человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Как рассказал Севастьянов, накануне днем на 12 км автодороги Московка - Япрыково - Туймазы 62-летний местный житель за рулём ВАЗ-21099, предположительно, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «КамАЗом» под управлением 57-летнего водителя. В результате аварии водитель легкового автомобиля, его 38-летняя дочь и 13-летняя внучка получили травмы. По факту ДТП сейчас проводится проверка.

«Призываю водителей не торопиться совершать необдуманные маневры, быть внимательными при выезде на полосу встречного движения. Помните, что необдуманные действия могут стоить жизни вам и окружающим вас людям», - резюмировал главный госавтоинспектор Башкирии.