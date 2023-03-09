У водопада Гадельша в Башкирии 10 туристов попали в снежный плен

10 туристов из Магнитогорска попали в снежный плен у водопада Гадельша в Баймакском районе Башкирии, сообщил в своем аккаунте в соцсетях глава госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

По его словам, сообщение о том, что группа из 10 человек застряла в снегу, необходима помощь спасателей, поступило вечером 8 марта.

«Группа туристов из Магнитогорска приехала в Баймакский район к водопаду Гадельша. Однако уехать обратно самостоятельно не удалось. Из-за плохих метеоусловий дорогу замело и машины застряли, - рассказал Фарит Гумеров. - В 20.30 спасатели на двух снегоходах эвакуировали до разбитого ими лагеря первую партию застрявших: среди них 16-летний подросток. Пострадавших разместили в пункт временного обогрева. Тем временем спасатели выдвинулись за оставшимися туристами. В 23.00 всю группу из 10 человек эвакуировали в Сибай, где пострадавших ждали родственники, приехавшие из Магнитогорска».

Как подчеркнул председатель госкомитета РБ по ЧС, этот случай еще раз подтверждает необходимость регистрации туристических групп для обеспечения безопасности и оказания своевременной помощи во время турпохода.

После возвращения группы с маршрута необходимо обязательно сообщить о прибытии в конечный пункт. Это нужно для того, чтобы спасатели отправились на поиски, если туристы не вернулись в установленные сроки.

«Любителям активного отдыха следует также ознакомиться с информацией о потенциальных опасностях на маршруте, изучить информацию о метеоусловиях. Кроме того, соблюдайте правила безопасности, проверяйте снаряжение, средства связи и сигнализации, маршрутные документы, наличие продуктов питания и медикаментов», - подытожил Фарит Гумеров.