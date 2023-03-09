Истекла кровью. Житель Башкирии вонзил нож в шею жены

В Башкирии суд вынес приговор ранее не судимому жителю Давлекановского района. Мужчину осудили за убийство супруги и приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе суда, смерть потерпевшей наступила из-за острого массивного кровотечения из ножевого ранения на шее. Как пояснил сам подсудимый в ходе судебного заседания, ссора возникла из-за того, что женщина забрала у него бутылку самогона из-под подушки. При назначении наказания суд учел в качестве отягчающего обстоятельство нахождения подсудимого в состоянии опьянения.