В Башкирии пропал 15-летний житель Иглино

В Башкирии пропал без вести 15-летний Радмир Салахутдинов из Иглино, сообщает РОО «Поиск детей» республики в соцсетях. О местонахождении подростка ничего не известно с 6 марта, когда он не вернулся со школьных занятий.

На момент исчезновения Радмир был одет в черные куртку, штаны и кроссовки на белой подошве. Среди особых примет — среднее телосложение, рост 167-172 см, светлые глаза. Как отметили спасатели, ребенок мог переодеться.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о нем, просяз позвонить по телефону 112 или на дежурные номера 8(927) 969-89-19 и 8 (917) 383-56-87.