Новости Башкортостана и Уфы
75.46
0
80.55
0
82.43
-0.23
0 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Вчера, 14:49

В Башкирии пропал 15-летний житель Иглино

В Башкирии пропал без вести 15-летний Радмир Салахутдинов из Иглино, сообщает РОО «Поиск детей» республики в соцсетях. О местонахождении подростка ничего не известно с 6 марта, когда он не вернулся со школьных занятий.

На момент исчезновения Радмир был одет в черные куртку, штаны и кроссовки на белой подошве. Среди особых примет — среднее телосложение, рост 167-172 см, светлые глаза. Как отметили спасатели, ребенок мог переодеться.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о нем, просяз позвонить по телефону 112 или на дежурные номера 8(927) 969-89-19 и 8 (917) 383-56-87.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика