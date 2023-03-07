Жители Башкирии за сутки отдали мошенникам более 7 миллионов рублей

В дежурные части органов внутренних дел республики поступило 22 сообщения. В их числе зарегистрированы 12 фактов обмана под видом сотрудников банка, 4 – при предоставлении различных услуг, 3 факта обмана оформления микрозаймов, 2 - при покупке/продаже товаров через интернет, 1 факт обмана в социальных сетях. Жители республики отдали мошенникам более 7 миллионов рублей.

В Отдел МВД России по Краснокамскому району обратилась 33-летняя местная жительница. Женщина рассказала сотрудникам, что ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил о том, что ей нужно обезопасить свои банковские счета. Звонивший убедил заявительницу в том, что некие мошенники пытаются воспользоваться ее денежными средствами. Сельчанка поверила лжесотруднику, оформила кредит и перевела сумму в размере 560 тысяч на «резервный счет». Осознав, что ее обманули, обратилась в полицию.

66-летний уфимец обратился в Отдел полиции №2 по городу Уфе с заявлением о мошенничестве. Мужчина лишился денежных средств под предлогом инвестирования. Со слов заявителя, ему поступил звонок от неизвестного лица, который представился сотрудником банка. Звонивший сообщил о выгодных условиях инвестирования вложений и предложил горожанину попробовать. Заявитель, поверив словам афериста, вложил 210 тысяч рублей, взятые в кредит, но обещанных дивидендов так и не получил.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.