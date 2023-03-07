Житель Башкирии обвиняется в краже денег с банковской карты многодетной женщины

Прокуратура Чишминского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «кража с банковского счета». Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, в январе 2023 года мужчина, убираясь во дворе дома по улице Центральной села Алкино-2, нашел банковскую карту, принадлежащую многодетной женщине, которую ранее потерял ее несовершеннолетний сын.

Он воспользовался ею - рассчитался за приобретенный в магазине товар на общую сумму свыше 6,6 тысячи рублей.

Обвиняемый признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Чишминский районный суд для рассмотрения по существу.