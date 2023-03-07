Военком из Уфы признался, что продавал военные билеты спортсменам

Начальник отделения подготовки и призыва военкомата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Уфы Константин Выропаев 7 марта в зале суда полностью признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением. Его судят за продажу военных билетов хоккеистам и другим спортсменам.

По данным «Честно говоря», 54-летнего мужчину арестовали в октябре прошлого года, с тех пор он отрицал все обвинения. Следствие выяснило, что Выропаев незаконно выдавал военные билеты спортсменам и друзьям, получая взамен часы, айфоны и деньги.

По версии следствия, с апреля 2019 года по 2022 год Выропаев, являясь должностным лицом, получил взятку в виде оказания услуг имущественного характера в значительном размере. Он же получил деньги через посредника за незаконные действия по освобождению от призыва на военную службу молодых людей. Также начальник отделения военного комиссариата, используя свое должностное положение, организовал прохождение медицинского освидетельствования и выдачу подложных медицинских заключений, согласно которым молодые люди были освобождены от призыва на военную службу и зачислены в запас.

Супругу военкома Анжелику Выропаеву уже осудили за посредничество во взяточничестве, 17 марта вынесут приговор самому Константину Выропаеву.

«Башинформ» информировал о том, что летом 2021 года к супруге Выропаева обратилась женщина с просьбой освободить ее сына от призыва и прохождения военной службы за денежное вознаграждение. Заранее договорившись, с июня по сентябрь 2021 года она передала военкому 170 тысяч рублей через посредника. После чего подозреваемый организовал прохождение медицинской комиссии, по результатам которого молодой человек был освобождён от призыва на военную службу и зачислен в запас.