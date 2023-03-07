В Башкирии сотруднику, ставшему инвалидом из-за травмы на работе, компания заплатит 1,2 млн рублей

Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционное представление Бирской межрайонной прокуратуры об увеличении суммы компенсации морального вреда с компании «ЯмалСтройПромГаз» за несчастный случай на производстве. Ранее через суд работнику компенсировали моральный вред на 400 тысяч рублей. Межрайонный прокурор обжаловал это решение суда в апелляционном порядке. В итоге теперь компания должна выплатить в пользу сотрудника 1,2 млн рублей.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в августе 2021 года мужчина делал подготовительные работы для последующей резки и монтажа трубы, в ходе которых она соскочила с подпорного бруска и накатилась ему на ногу. Из-за полученной травмы мужчина стал инвалидом.

Причинами несчастного случая явились неудовлетворительная организация производства работ, а также несоблюдение требований по охране труда.