В Башкирии перед судом предстанут убийцы медведя: охотники признали свою вину

В Башкирии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Бурзянского района, 54 и 38 лет, по обвинению в незаконной охоте, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, обвиняемые 11 декабря прошлого года в лесу около деревни Байгазино, в нарушение действующего законодательства, без получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов, используя охотничьи ружья 12 калибра, убили медведя. После отстрела животного злоумышленники решили разделать тушу. В этот момент они были застигнуты с поличным сотрудниками полиции, проводившими рейдовые мероприятия по незаконной рубке леса.



Обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело направлено в суд.