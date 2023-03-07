Новости Башкортостана и Уфы
75.47
+0.01
80.24
+0.19
85.34
-0.84
-4 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Сегодня, 11:41

В Башкирии перед судом предстанут убийцы медведя: охотники признали свою вину

СУ СКР по РБ
Фото:СУ СКР по РБ

В Башкирии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Бурзянского района, 54 и 38 лет, по обвинению в незаконной охоте, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, обвиняемые 11 декабря прошлого года в лесу около деревни Байгазино, в нарушение действующего законодательства, без получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов, используя охотничьи ружья 12 калибра, убили медведя. После отстрела животного злоумышленники решили разделать тушу. В этот момент они были застигнуты с поличным сотрудниками полиции, проводившими рейдовые мероприятия по незаконной рубке леса.

Обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика