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Сегодня, 10:32

Уфимец обвиняется в даче взятки служебному приставу

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя по статье «дача взятки». Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе прокуратуры РБ, в территориальном отделении ГУФССП России по РБ находится исполнительное производство в отношении супруги обвиняемого о взыскании задолженности по кредитным обязательствам на сумму более 900 тысяч рублей.

С ноября 2022 по январь 2023 года мужчина предложил судебному приставу за вознаграждение в 50 тысяч рублей снять с должницы временное ограничение на выезд за пределы страны без фактической оплаты долга.

Сотрудница службы судебных приставов обратилась в правоохранительные органы, обвиняемый был задержан при попытке передать деньги.

«17 января 2023 года при передаче банковской карты с пин-кодом, на которые должна была быть перечислена сумма взятки, обвиняемый был задержан с поличным оперативниками Управления ФСБ России по РБ», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ

Фигурант уголовного дела частично признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Автор:Дарья Субботина
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