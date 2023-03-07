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Сегодня, 09:45

Одна обгоняла, другой не уступил: в Башкирии в ДТП пострадали водители «Лады Гранты» и иномарки

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

В Кумертау накануне вечером на улице Магистральной 34-летний местный житель за рулём «Лады Гранты», предположительно, при выезде со второстепенной дороги не уступил Hyundai Accent. Произошло столкновение. По данным пресс-службы ГИБДД по РБ, в момент удара 36-летняя женщина, водитель Hyundai, обгоняла попутный транспорт. В аварии оба водителя с травмами госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

«Водители, помните, не убедившись в безопасности перед совершением маневра, вы можете подвергнуть к опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. Чтобы не стать участником ДТП, неукоснительно соблюдайте ПДД и будьте внимательны», — отметили в ведомстве.

Видео:ГИБДД по РБ
Автор:Дарья Субботина
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