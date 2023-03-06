Жителю Башкирии, устроившему погром в парке Победы, вынесли приговор

Ишимбайский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в повреждении памятников, стел, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

По данным пресс-службы суда, 6 августа 2022 года нетрезвый мужчина в парке Победы в Ишимбае решился на повреждение мемориального комплекса, состоящего из гранитных скал. Он хотел причинить ущерб их историко-культурному значению.

Подсудимый повалил на землю пять гранитных плит, установленных перед военной техникой, повредив их.

«В результате его преступных действий был поврежден элемент крепления гранитных плит к основанию мемориального комплекса, что повлекло частичную утрату свойств и общего внешнего вида комплекса и причинен ущерб администрации Ишимбая на 50 тысяч рублей. Подсудимый свою вину признал полностью. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года», - сообщили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.