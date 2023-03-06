Жительница Башкирии, зарезавшая бывшего супруга, временно останется на свободе

Караидельский межрайонный суд рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы по обвинению в убийстве.

По данным пресс-службы суда, в октябре 2022 года нетрезвая женщина находилась дома со своим бывшим супругом. На бытовой почве между ними произошла ссора и потасовка. Хозяйка дома в какой-то момент взяла в руки нож и, используя его в качестве орудия преступления, нанесла им один удар в грудь мужчины. Удар оказался смертельным.

«При вынесении решения по делу суд учел наличие смягчающих вину обстоятельств, данные о личности подсудимой, наличие на иждивении несовершеннолетних детей и назначил наказание в виде лишения свободы с предоставлением отсрочки исполнения приговора», - сообщили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.