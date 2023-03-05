В Стерлитамаке сгорел жилой бревенчатый дом

Сегодня произошел пожар в жилом доме по ул. Пищевая в г. Стерлитамаке.

На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГУ МЧС по республике, на момент прибытия первого подразделения обнаружено, что горит жилой бревенчатый дом размером 12х10 метров. На тушение подано 3 ствола, открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет.

К тушению пожара привлекались 14 человек и 4 единицы техники.

Причины пожара предстоит установить дознавателю МЧС России.