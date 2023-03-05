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Сегодня, 10:08

В Башкирии нетрезвый водитель иномарки совершил наезд на женщину с двумя детьми

В Баймакском районе в десятом часу вечера на ул. Ирандык с. Мерясово произошло ДТП. 42-летний житель Челябинской области, управляя «Фольксваген Поло», допустил наезд на трех пешеходов. Двое из них были дети, сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГИБДД по РБ.

В результате происшествия 51-летняя женщина и 10-летний ребёнок получили телесные повреждения. При освидетельствовании установлено состояние опьянения водителя, результат показал 0,751 мг/л в выдыхаемом воздухе. По факту ДТП начато разбирательство.

Всего за сутки на дорогах республики зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили травмы.

«Уважаемые водители, садясь за руль в состоянии опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и других участников дорожного движения, — обратился руководитель республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов. — Пешеходам в свою очередь рекомендую, быть внимательными на дороге и в темное время суток использовать световозвращающие элементы. Безопасных всем дорог».
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