В Башкирии разыскивается 67-летняя Насима Гатауллина

В Башкирии пропала 67-летняя Гатауллина Насима Камиловна (1955 года рождения).

По информации поискового отряда «БашРегионСпас», жительница Нефтекамска 3 марта 2023 года вышла из дома и не вернулась.

По словам волонтеров, женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 165, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.

Была одета: темная куртка ниже колен, платок.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят обратиться по телефону 8-937-3-102-112 или 112. Требуется помощь добровольцев.