Новости Башкортостана и Уфы
75.46
0
80.05
0
85.94
+1.19
0 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Сегодня, 11:00

В Башкирии разыскивается 67-летняя Насима Гатауллина

Женщина нуждается в медицинской помощи.

В Башкирии пропала 67-летняя Гатауллина Насима Камиловна (1955 года рождения).

По информации поискового отряда «БашРегионСпас», жительница Нефтекамска 3 марта 2023 года вышла из дома и не вернулась.

По словам волонтеров, женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 165, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.

Была одета: темная куртка ниже колен, платок.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят обратиться по телефону 8-937-3-102-112 или 112. Требуется помощь добровольцев.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика