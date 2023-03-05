На железнодорожной станции «Дема» в Уфе сгорел электроподвижной состав

Сегодня в 15.45 в главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о горении локомотива на железнодорожной станции «Дема».

На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы, сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства.

Электроподвижной состав оперативно отсоединили от основного состава, состоящего из трех вагонов.

По прибытии наблюдалось открытое горение отдельностоящего электротягача электроподвижного состава. Локализация и ликвидация открытого горения произошла в 16.15 на площади 60 кв.м.

Пострадавших нет. Машинист эвакуировался самостоятельно. Состав следовал без пассажиров.

К тушению пожара привлекалось 16 человек и 7 единиц техники.

Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.