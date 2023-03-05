Мошенники за прошедшие сутки выманили у жителей республики более 2 миллионов рублей

В отдел полиции № 7 по г. Уфе обратился 47-летний местный житель. Горожанин рассказал, что попал на уловку популярного вида мошенничества. Ему позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что мужчине надо обезопасить банковский счет, так как его пытаются взломать мошенники. Уфимец поверил и, обналичив свои сбережения, положил их на «резервный» счет, указанный аферистом. Всего мужчина перевел мошенникам более 200 тысяч рублей. Осознав, что его обманули, обратился в полицию.

В отдел МВД России по г. Нефтекамску обратился 61-летний местный житель. Пенсионер рассказал сотрудникам, что стал жертвой мошенников на популярном сайте объявлений. Мужчина хотел приобрести медицинские пиявки. Связавшись на сайте с продавцом, мужчина договорился о покупке. Однако продавец сообщил, что вначале необходимо внести 100% предоплату за товар, что горожанин и сделал. Только товар заявитель не получил. Продавец на связь не выходит. Жителю Нефтекамска причинен ущерб в размере 18 тысяч рублей.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, всего за сутки по фактам мошенничества возбуждено 20 уголовных дел. В дежурные части органов внутренних дел республики поступило 27 сообщений, связанных с общеуголовными мошенничествами. В их числе зарегистрированы: 6 фактов обмана под видом сотрудника банка, 7 факта — под предлогом инвестирования, 4 — при покупке или продаже товаров через интернет.

МВД по Республике Башкортостан напоминает: не переводите деньги незнакомым людям. В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка — положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Будьте бдительны при общении в социальных сетях. При получении подозрительных сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру. Не заходите по подозрительным ссылкам и на непроверенные сайты.