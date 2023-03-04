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Вчера, 23:07

В Башкирии мужчина избил тростью пенсионерку ради выпивки

МВД по РБ
Фото: МВД по РБ

В Башкирии ранее неоднократно судимый мужчина избил пенсионерку ради выпивки. Инцидент произошел в деревне Воробьево Краснокамского района.

По предварительным данным, подозреваемый ночью разбил стекло веранды в частном доме. При виде хозяйки мужчина не испугался, а наоборот, достал нож и начал угрожать пенсионерке. Потом взял трость и ею начал избивать пожилую женщину, требуя денег и алкоголь. Потерпевшая отдала нападавшему три тысячи из своего кошелька и бутылку спиртного. Только после этого внезапный гость ушел.

Когда его нашла полиция, мужчина уже был пьян. Им оказался 55-летний ранее неоднократно судимый житель Нефтекамска.

Свое поведение подозреваемый никак не объясняет, но у полиции есть подозрение, что это преступление не единственное, которое он совершил в последнее время. Сейчас его проверяют на причастность к кражам, которые произошли на близлежащей территории.

В настоящее время по факту разбоя возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

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