В Башкирии мужчина избил тростью пенсионерку ради выпивки

В Башкирии ранее неоднократно судимый мужчина избил пенсионерку ради выпивки. Инцидент произошел в деревне Воробьево Краснокамского района.

По предварительным данным, подозреваемый ночью разбил стекло веранды в частном доме. При виде хозяйки мужчина не испугался, а наоборот, достал нож и начал угрожать пенсионерке. Потом взял трость и ею начал избивать пожилую женщину, требуя денег и алкоголь. Потерпевшая отдала нападавшему три тысячи из своего кошелька и бутылку спиртного. Только после этого внезапный гость ушел.

Когда его нашла полиция, мужчина уже был пьян. Им оказался 55-летний ранее неоднократно судимый житель Нефтекамска.

Свое поведение подозреваемый никак не объясняет, но у полиции есть подозрение, что это преступление не единственное, которое он совершил в последнее время. Сейчас его проверяют на причастность к кражам, которые произошли на близлежащей территории.

В настоящее время по факту разбоя возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.