В Башкирии едва не сгорел дом многодетной семьи - сработал пожарный извещатель

В Белебее благодаря пожарному извещателю удалось более быстрее потушить пожар в доме многодетной семьи. Хозяева услышали сигнал и тут же вызвали пожарных, а сами успели выйти. Через 10 минут огонь был локализован, еще через пять — пожарные справились с открытым горением.

По данным МЧС по РБ, в доме проживает семья с пятью детьми от 16 до трех лет. Оставаться в пострадавшем строении им нельзя, на время ремонта они будут жить у родственников. Предварительная причина пожара — неполадки или неправильное использование электрооборудования.