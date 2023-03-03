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Вчера, 14:45

Житель Башкирии проломил сожительнице череп молотком

архив «Башинформ»
Фото:архив «Башинформ»

В Туймазах ночью 3 марта дома между сожителями произошла бытовая ссора. Как стало известно «Башинформу» от собственного источника в медицинской сфере, по предварительным данным, разъяренный мужчина в какой-то момент схватил молоток и ударил им женщину по голове.

45-летней сожительнице экстренно потребовалась помощь медиков. Ее привезли в отделение реанимации. Врачи осмотрели пострадавшую и поставили диагноз — открытый перелом свода черепа.

«Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ прокомментировали случившееся.

«Сотрудники полиции, получив сообщение, выехали на место происшествия. По прибытии задержали ранее неоднократно судимого местного жителя, который, по предварительным данным, нанес телесные повреждения своей сожительнице. В данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела», — пояснили в ведомстве.

Автор:Дарья Субботина
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