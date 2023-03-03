В Уфе столкновение «Газели» и легкового авто на перекрестке Кирова-Цюрупы привело к большим пробкам

В Уфе столкновение грузовой «Газели» и легкового автомобиля Toyota Corolla на перекрестке улиц Кирова и Цюрупы привело к масштабным пробкам. Автомобили столкнулись лоб в лоб, причем грузовик вылетел на встречную полосу и протаранил барьерное ограждение. По информации ГИБДД, пострадавших в ДТП нет, последствия столкновения ограничились механическими повреждениями.

Перекресток улицы Кирова и Цюрупы является одним из самых напряженных мест концентрации ДТП в Уфе. Это связано с плотностью транспортных потоков и сложностью выполнения правого поворота с улицы Кирова на Цюрупы, где поворачивающие водители должны пропускать встречный транспорт.