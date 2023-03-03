В Уфе 8-летняя девочка угодила под колеса Kia Rio: ребенка госпитализировали

В Уфе днем 2 марта 29-летний водитель за рулем Kia Rio, следуя по улице Николая Дмитриева в сторону бульвара Хадии Давлетшиной, допустил наезд на 8-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте, проинформировали в пресс-службе УГИБДД по Уфе.



В ДТП школьницу с тяжелыми травмами доставили в больницу № 1. Как сообщил «Башинформу» собственный источник, медики диагностировали у девочки сочетанную травму, черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, травматический шок 10-й степени.

По факту ДТП начато административное расследование.

Между тем госавтоинспекция Уфы обратилась к родителям маленьких пешеходов.

«Обращайте ваше внимание на то, что, отпуская своего ребенка на улицу, необходимо напоминать ему о ПДД. Быть положительным примером того, как безопасно переходить дорогу, ориентироваться на дорожные знаки и сигналы светофора. Именно такая работа поможет уберечь самое дорогое — жизнь и здоровье маленького человека», — отметили в ведомстве.