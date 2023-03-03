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Вчера, 15:49

В Башкирии осудили виновных в гибели парня и девушки в квартире

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Бирский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителей двух коммерческих фирм по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее в том числе по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в феврале 2020 года 19-летний молодой человек и несовершеннолетняя, 2005 года рождения, скончались от отравления угарным газом в одной из квартир пятиэтажного дома в Бирске. Их гибель произошла из-за отсутствия в дымоходе и вентиляционных каналах жилого помещения тяги, в связи с чем скопились продукты горения природного газа от работающего котла.

Один из подсудимых, возглавлявший филиал ЗАО «Башкирское специализированное ремонтно-строительное управление противопожарных работ», не организовал первичное обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов, в результате чего они были введены в эксплуатацию с нарушениями, допущенными на этапе строительства многоквартирного дома. Он же и руководитель ООО «Газавтоматика» не провели мероприятия по исследованию и техническому обслуживанию вышеуказанного оборудования. В свою очередь директор ООО «Управляющая компания Жилищный фонд» не проконтролировал выполнение работ по проверке состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, их очистке и ремонту в рамках заключенного договора со специализированными организациями, что создало опасность для проживающих в нем лиц.

Подсудимые не признали свою вину. Руководителям ЗАО «Башкирское специализированное ремонтно-строительное управление противопожарных работ» и ООО «Газавтоматика» суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг на 2 года. Уголовное преследование по ч. 1 ст. 238 УК РФ в отношении директора управляющей компании прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Приговор пока не вступил в законную силу.

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