В Башкирии автобус с 22 детьми в салоне попал в ДТП

В Стерлитамаком районе 3 марта произошло ДТП с участием школьного автобуса. По предварительным данным пресс-службы региональной госавтоинспекции, утром на 15 км автодороги Стерлитамак - Федоровка 54-летний водитель автобуса Peugeot Boxer с 22 детьми в салоне при выезде на главную дорогу совершил касательное столкновение с «ВАЗ-21099».

В ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.

Известно, что дети направлялись в местную школу села Айгулево. До школы оставалось доехать около 500 метров, ученики сами пешком дошли до образовательной организации. По факту ДТП проводится проверка.