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Сегодня, 11:23

Уфимца приговорили к 10 годам лишения свободы за содействие террористической деятельности

УФСБ по РБ
Фото:УФСБ по РБ

Управление ФСБ России по Башкортостану выявило и задокументировало противоправные действия 26-летнего жителя Уфы, осуществлявшего финансирование терроризма. Установлено, что с 2019 по 2021 год мужчина неоднократно переводил деньги на банковские карты лиц, организовавших сбор денежных средств для финансирования деятельности международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, действующей на территории Сирийской Арабской Республики.

УФСБ по РБ возбудило уголовное дело. Приговором Центрального окружного военного суда уфимец признан виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, с назначением ему наказания в виде десяти лет лишения свободы, из которых 4 года в тюрьме, а 6 лет – в исправительной колонии строгого режима. 20 февраля, согласно решению Апелляционного военного суда, приговор вступил в законную силу.

* Террористическая организация запрещена в России

Автор:Дарья Субботина
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